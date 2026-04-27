Debutto di successo per il format Made in Italy al Cynara Festival di Cerda

Al Cynara Festival di Cerda si è tenuto il debutto del nuovo show “Made in Italy” durante la tradizionale sagra del carciofo. Lo spettacolo riprende brani della musica italiana anni ’90, reinterpretandoli con remix, effetti speciali e coreografie di danza. L’evento ha coinvolto il pubblico con un’esperienza visiva e sonora, offrendo un’interpretazione moderna di canzoni note di quel periodo.

Ha debuttato al Cynara Festival, nell’ambito dell’ormai storica sagra del carciofo di Cerda, il nuovo format “Made in Italy”, uno show che celebra la grande musica italiana anni ’90 riproponendola in chiave remix, un’esperienza immersiva e spettacolare con effetti speciali e spettacoli di danza.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sagra del carciofo di Cerda, concerto de I Made in Italy cover band alla 44esima edizioneGiovedì 23 aprile, i Made in Italy Cover Band in concerto alla 44esima edizione della sagra del carciofo di Cerda. Trionfo per ‘A figlia d’’o Marenaro al “Festival del Brodetto made in Italy” a OrtonaAlla manifestazione nazionale, il "Pignatiello" conquista il primo posto e la Zuppa di Cozze il premio “Piatto dell’Anno 2026” La competizione -... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Asolo, genitori a lezione di digitale: successo per il debutto di Oltre lo schermo; Natale di Roma 2026: debutto di successo per il Gruppo Storico Sabino al Circo Massimo; Oltre 500 ingressi per l’inaugurazione della mostra Terra Fuoco Ferra: successo per il debutto di ARCOS OPEN; Super Mario Galaxy: Il film non molla la presa, debutto fiacco per La mummia di Lee Cronin. Oltre 500 ingressi per l’inaugurazione della mostra Terra Fuoco Ferra: successo per il debutto di ARCOS OPENUn’affluenza straordinaria, con oltre 500 ingressi registrati, ha segnato il successo dell’inaugurazione della mostra Terra Fuoco Ferra, ospitata sabato 18 aprile negli spazi del Museo Arcos di Beneve ... ntr24.tv ‘Michael’, debutto record per il biopic su JacksonÈ il miglior esordio di sempre per un film musicale con 217 milioni a livello globale, superato anche 'Straight Outta Compton'. Ma il successo riaccende le polemiche per l'assenza delle accuse di abus ... rollingstone.it Tra le novità del 2026 vi è il debutto di SaMoTer Academy, il progetto strategico sviluppato con Engim Veneto per affrontare una delle sfide più urgenti del settore: la carenza di operatori qualificati. - facebook.com facebook