Trionfo per ‘A figlia d’’o Marenaro al Festival del Brodetto made in Italy a Ortona

Alla manifestazione nazionale, il "Pignatiello" conquista il primo posto e la Zuppa di Cozze il premio “Piatto dell’Anno 2026” La competizione - spiega una nota dedicata all'evento -, ha visto sfidarsi chef e interpreti della cucina di mare provenienti da ogni parte d’Italia, ciascuno portavoce delle rispettive tradizioni costiere, in un confronto che ha messo al centro identità, tecnica e cultura gastronomica marinara. In questo contesto altamente qualificato, la vittoria di Assunta Pacifico assume un significato ancora più profondo, rappresentando un riconoscimento al valore di Napoli come capitale storica della cucina di mare italiana e alla forza della sua tradizione gastronomica nel panorama nazionale. A conquistare il palato di tutta la giuria, è stato il "Pignatiello", straordinaria testimonianza della storia gastronomica partenopea, le cui origini risalgono all’epoca borbonica, quando Napoli era una delle capitali europee più importanti e il porto pullulava di pescatori, marinai e mercanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

