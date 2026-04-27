Dea accelera sulla rete elettrica | ricavi a 40 milioni

Dea, società specializzata nella distribuzione di energia elettrica e nella pubblica illuminazione, ha registrato un aumento dei ricavi, raggiungendo i 40 milioni di euro. L’azienda opera quotidianamente nella gestione della rete elettrica, garantendo servizi di distribuzione e illuminazione pubblica. La crescita dei ricavi si riflette nelle attività di distribuzione e manutenzione di infrastrutture elettriche.

LA DEA si occupa quotidianamente di distribuzione dell’energia elettrica e di pubblica illuminazione. Non si tratta soltanto di un compito tecnico, ma di una funzione centrale per il funzionamento delle economie locali e per il benessere delle comunità. L’energia è un’infrastruttura invisibile ma indispensabile: sostiene l’industria, alimenta i servizi, garantisce la qualità della vita. "Operiamo nelle Marche, in Abruzzo, in Liguria e in Lombardia, gestendo una rete elettrica articolata e integrata, progettata per assicurare continuità di servizio, resilienza e adattabilità. Il nostro modello operativo si fonda su tre assi principali: affidabilità tecnica, competenza professionale e innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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