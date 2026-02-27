Piombino | 20 milioni per una rete elettrica rivoluzionaria

A Piombino sono stati destinati 20 milioni di euro per la realizzazione di una nuova rete elettrica. L’obiettivo è aggiornare le infrastrutture esistenti e migliorare la distribuzione dell’energia nella città. Il progetto prevede interventi specifici per rendere il sistema più efficiente e resistente. La cifra è stata assegnata per finanziare questa importante ristrutturazione.

Piombino punta su 20 milioni di euro per una rete elettrica all'avanguardia Piombino si prepara a un futuro più sostenibile e resiliente grazie a un ambizioso piano di ristrutturazione della rete elettrica, finanziato con 20 milioni di euro. Il progetto, frutto di un accordo tra il Comune e E-Distribuzione, mira a modernizzare e digitalizzare l'infrastruttura cittadina, potenziando il porto e garantendo energia a ospedale e nuove imprese. Gli investimenti, che spaziano dal 2023 al 2026, includono la realizzazione di nuove cabine elettriche, l'elettrificazione del porto e l'innovazione tecnologica della rete. Il sindaco Francesco Ferrari ha sottolineato l'importanza strategica del progetto per lo sviluppo del territorio. Piombino, energia: quasi 20 milioni per il potenziamento della rete elettrica con progetti PNRRIncontro tra E-Distribuzione e il sindaco Ferrari per fare il punto sulle operazioni: resilienza e innovazione le caratteristiche del piano di lavori.