De Meo ex arbitro choc | Gesti dalle vetrate erano consuetudine tutti sapevano e vivevano con malumore Campionato falsato

Un ex arbitro ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo a comportamenti abituali durante le partite, riferendo che alcuni gesti provenienti dalle vetrate erano una consuetudine riconosciuta da tutti. Ha aggiunto che questa situazione generava malumore tra gli addetti ai lavori e ha affermato che il campionato risultava falsato a causa di questi atteggiamenti. Le sue parole hanno riacceso il dibattito sui controlli e le pratiche nel calcio professionistico.

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