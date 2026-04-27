De Laurentiis è stato zitto ed è un miracolo… | la frecciata di Lo Monaco in diretta

Da spazionapoli.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio”, Pietro Lo Monaco, ex dirigente e allenatore, ha commentato il silenzio di De Laurentiis riguardo alle richieste di Antonio Conte sul mercato del Napoli durante le sessioni estive e invernali. Lo Monaco ha definito questa strategia come un vero miracolo, sottolineando come questa scelta non abbia portato ai risultati sperati. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di questa presa di posizione.

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” Pietro Lo Monaco, ex dirigente e allenatore, ha parlato della strategia del silenzio di De Laurentiis sulle richieste di Antonio Conte in merito al mercato estivo e invernale del Napoli, che non ha sortito gli effetti sperati Le parole di Lo Monaco. Lo Monaco si è concentrato dunque sulla presenza, questa volta troppo spenta, del patron De Laurentiis che sembrerebbe aver perso la sua indole spontanea e pungente a discapito di Antonio Conte, che però non ha portato al Napoli i risultati che ci si aspettava. Queste le parole dell’ex allenatore: “De Laurentiis quest’anno è stato zitto ed è un miracolo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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