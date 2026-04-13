Durante una recente trasmissione radiofonica, un ex dirigente sportivo ha commentato le decisioni tecniche prese dal Napoli nelle ultime partite, focalizzandosi in particolare sulle performance di alcuni giocatori chiave. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, evidenziando le divergenze di opinione riguardo alle scelte dell’allenatore e all’impatto sulla squadra. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di analisi sulla gestione tecnica della formazione.

Le dichiarazioni di Pierpaolo Marino a “ Il Bello del Calcio” aprono un dibattito quanto mai attuale sull’equilibrio del Napoli e sulle scelte tecniche che stanno caratterizzando questa fase finale della stagione. Il dirigente ha sottolineato l’impatto non così incisivo di Kevin De Bruyne, oltre che di alcune criticità nella gestione degli uomini e dei ruoli, evidenziando come alcuni schieramenti possano influire in maniera significativa sulle prestazioni complessive della squadra. Le scelte tattiche e il peso dei singoli. Secondo Marino, l’utilizzo di Alisson Santos al posto di uno dei cosiddetti “Fab Four” ha rappresentato un segnale chiaro: il Napoli sta ancora cercando la quadra definitiva con più uomini a disposizione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Riflessioni da fare su De Bruyne!” L’ex Napoli è netto, un’altra frecciata in diretta

Il Napoli vuole godersi De Bruyne almeno per un’altra stagioneDal riscatto di Alisson Santos, al futuro di De Bruyne: Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ci aggiorna sulle ultime di mercato in casa Napoli.

Conte su futuro Napoli: «Le prossime 11 partite sono decisive. Aggiornamenti su Anguissa e De Bruyne»In vista della sfida tra Napoli e Torino, si delineano i contorni della contestuale valutazione atletica e della gestione delle risorse in attesa di...

DE BRUYNE RESTA A NAPOLI RIVELAZIONE CLAMOROSA IN DIRETTA

Argomenti più discussi: Effimera: riflessioni sull’alta formazione a partire da l’università critica come nemico interno - Pressenza; Zelig On: Le riflessioni giornalistiche di Davide Spadolà Video; Ad Bianchi e Faedo al dibattito Stesso gioco, stesse regole – riflessioni su sport e parità di genere; Diritto al silenzio pubblicitario, alla proporzionalità pubblicitaria e alla sua gestione: riflessioni in divenire.

Giornata di riflessioni sabato 11 Aprile, divisa in due, ho assistito durante la mattinata alla seconda Conferenza sugli Ex Mercati Generali, presso il Caffè Letterario, con apprezzabili interventi del Comitato promotore dell'iniziativa, di altri Comitati del quadrante - facebook.com facebook