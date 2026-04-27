Nel pomeriggio di domenica 26 aprile, un incendio si è sviluppato nel centro sportivo di Monterosi appartenente all'ex campione mondiale di pesi supermedi. Le fiamme hanno causato ingenti danni alla struttura, con particolare attenzione alla sala boxe. Giovanni De Carolis, presente sul posto, si è mostrato visibilmente commosso e in lacrime, affermando che la palestra è stata distrutta e data alle fiamme.

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile un incendio ha devastato il centro sportivo a Monterosi dell’ex campione mondiale dei pesi supermedi Giovanni De Carolis, distruggendo in particolare la sala boxe. Secondo una prima ricostruzione, un giovane che frequenta la palestra ha prima iniziato a danneggiare la struttura utilizzando i pesi, poi ha appiccato l’incendio. Il ragazzo è stato fermato dai Carabinieri e portato via per accertamenti. De Carolis, toccato emotivamente da quanto successo e con gli occhi lucidi, ha denunciato il fatto con questo video pubblicato sul suo profilo social: “Abbiamo perso venti anni di lavoro e sogni condivisi con i ragazzi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Carolis in lacrime: “Hanno distrutto e dato fuoco alla mia palestra”

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