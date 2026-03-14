Nuova ‘De Carolis’ ok al progetto

Dopo diversi anni di attesa e confronti accesi tra la maggioranza guidata da Infriccioli e la minoranza dell’ex sindaco Rosetti, il progetto per la nuova scuola ‘De Carolis’ di Acquaviva Picena ha ricevuto l’approvazione finale. La delibera è stata adottata e ora si attende l’avvio dei lavori. La decisione segna un passo importante per il futuro dell’edificio scolastico nel territorio.

Dopo alcuni anni di attesa e di polemiche infuocate tra la maggioranza a guida Infriccioli e la minoranza dell’ex sindaco Pierpaolo Rosetti, è in dirittura d’arrivo la nuova scuola ‘De Carolis’ di Acquaviva Picena. L’intervento prevede la completa demolizione del plesso esistente, nel centro del paese e la costruzione di un nuovo edificio progettato per accogliere circa 200 studenti, della primaria e secondaria di primo grado, suddivisi tra cinque classi di scuola primaria e tre di scuola secondaria. La superficie complessiva del nuovo edificio sarà di circa 1.900 metri quadrati. Il costo totale dell’opera ammonta a 6.860.000 euro, come da congruità economica verificata dall’Ufficio Speciale Ricostruzione che finanzia l’opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova ‘De Carolis’, ok al progetto Articoli correlati Schianto fatale, oggi l’addio a De Carolis. Sotto indagine l’autista della MercedesRecanati resta sotto choc per la tragica scomparsa di Massimo De Carolis, 60 anni, morto in seguito al grave incidente stradale avvenuto nei giorni... Boxe | Giovanni De Carolis: giustizia, cadute e un titolo mondiale conquistato due volteIn questo FOCUS entriamo nella storia profonda e umana di Giovanni De Carolis, raccontata anche nella serie Fighters su Amazon Prime Video. Aggiornamenti e notizie su Nuova 'De Carolis' ok al progetto Discussioni sull' argomento Nuova ‘De Carolis’, ok al progetto; Acquaviva Picena, via libera per la ricostruzione della scuola De Carolis -. Acquaviva Picena, arrivano i soldi per la scuola. Via libera al progetto per la nuova De CarolisL'annuncio dell'ufficio per la ricostruzione. Demolizione del plesso esistente, nuovo edificio su tre livelli, palestra, uffici e spazi esterni riqualificati: ora il Comune punta alla progettazione es ... lanuovariviera.it Acquaviva Picena, Conferenza dei Servizi Speciale dà il via libera per la ricostruzione della scuola De CarolisLa Conferenza dei Servizi Speciale ha approvato il progetto di fattibilità relativo alla nuova scuola De Carolis di Acquaviva Picena, segnando un passaggio decisivo nel percorso di ricostruzione e a ... picenotime.it Nuova femminilità tra colori e contrasti vivaci - facebook.com facebook La nuova opera di Banksy a Londra: due bambini sdraiati a terra, uno indica il cielo x.com