davines da spin off del vetro al mondo beauty

Davines, azienda originariamente nata come spin-off nel settore del vetro, si è evoluta nel mondo del beauty. La sua strategia si concentra sulla ricerca di un equilibrio tra sostenibilità e innovazione, adottando un approccio olistico alla produzione e alla distribuzione dei prodotti. La società si impegna a integrare pratiche rispettose dell’ambiente all’interno delle proprie attività, puntando alla qualità e alla trasparenza per soddisfare le esigenze del mercato.

LA TENSIONE è quella di trovare un punto di equilibrio e la visione è quindi olistica. Non solo Davide Bollati, presidente di Davines, azienda B Corp che opera nel settore beauty, vuole portare avanti ciò che hanno fatto i suoi genitori quando l’hanno fondata, 40 anni fa, ma vuole mandare un messaggio chiaro: il bello è anche buono. Il suo è un messaggio di pace. Oggi il gruppo da lui diretto impiega circa mille persone ed esporta in molti paesi nel mondo, sempre con la stessa cura dei primi anni. A Parma, invece è nato un villaggio nel quale si fanno ricerca, formazione e molto altro. Bollati, come nasce Davines? "La storia di Davines nasce in una maniera assolutamente episodica, perché negli anni Sessanta i miei genitori avevano dei vicini che lavoravano nella vetreria.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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