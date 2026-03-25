Tra i marchi italiani nel settore cosmetico, uno si distingue per l’intensa presenza sui social media, mantenendo un’ampia attività a livello globale. La presenza digitale di questa azienda si traduce in frequenti aggiornamenti, contenuti promozionali e interazioni con il pubblico, rendendola uno dei brand italiani più visibili e attivi online. La strategia digitale rappresenta un elemento chiave per il suo posizionamento internazionale.

Che ci piaccia o no, se non sei sui social non esisti. Vale soprattutto per i beauty brand del settore cosmetico italiano. Anche nell’ultimo quadrimestre 2025, Instagram e TikTok si sono, infatti, confermati i canali migliori attraverso i quali costruire relazioni credibili con il proprio pubblico. A confermarlo è il report Top 100 Beauty Rankings realizzato da Kolsquare. La piattaforma specializzata in influencer marketing ha decretato i beauty brand più attivi sui social da ottobre a dicembre 2025, nelle varie categorie skincare, haircare, make up e profumi, analizzando 441.351 profili europei con più di 5.000 follower per un totale di 1.151. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quale beauty brand italiano è tra i più attivi al mondo sui social?

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