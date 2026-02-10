Il conto alla rovescia per il Capodanno Cinese 2026 è partito. Le strade si riempiranno di lanterne rosse, le tavole si preparano con piatti tradizionali e le persone si scambiano auguri e speranze. La festa si terrà il 17 febbraio, segnando l’inizio di un nuovo anno secondo il calendario cinese.

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra lanterne rosse che illuminano le strade, tavole imbandite e desideri affidati all’aria, il 17 febbraio si celebrerà un nuovo Capodanno Cinese 2026. Non si tratta di una semplice festa ma di un rito di rinascita. Un momento sospeso nel tempo in cui si saluta il passato (l’ anno del Serpente ) e si fa spazio a nuove energie, bellezza e, soprattutto, fortuna. E quando l’anno lunare – come quest’anno – celebra il Cavallo di Fuoco, simbolo di forza, libertà e movimento, il messaggio è chiaro: è tempo di correre verso il cambiamento con grazia e determinazione. Così, anche il mondo beauty si lascia ispirare da questa atmosfera carica di significati, trasformando antiche tradizioni in collezioni preziose, edizioni limitate e formule che parlano di luce, vitalità e buon auspicio. 🔗 Leggi su Amica.it

Capodanno cinese 2026: nuovi portafortuna dal mondo del beauty

Il Capodanno è accompagnato da tradizioni alimentari che variano da paese a paese.

L'agenda beauty di gennaio 2026 propone un aggiornamento sulle principali novità del settore, tra collaborazioni, nuovi volti e brand indie arrivati in Italia.

