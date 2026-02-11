Viadotto crollato in Calabria la Corte dei conti | Danno erariale per 4,5 milioni c' erano difetti di progettazione e realizzazione

La Corte dei Conti in Calabria ha stimato un danno di oltre 4,5 milioni di euro per il crollo del viadotto di Longobucco. La Procura regionale ha accusato quattro persone di aver causato il danno all’erario, attribuendo il fallimento del ponte a difetti di progettazione e lavori eseguiti in modo scorretto. La tragedia ha messo in luce problematiche legate alla sicurezza e alla responsabilità nella realizzazione delle infrastrutture.

Il ponte di Longobucco crollò per un difetto di progettazione e realizzazione. Per questo la Procura regionale della Corte dei conti della Calabria ha contestato a 4 persone un presunto danno erariale di oltre 4,5 milioni di euro. La vicenda risale al maggio del 2023 quando cedette una delle campate del viadotto "Ortiano II" nel comune di Longobucco, in provincia di Cosenza. Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno definito le fasi della costruzione del viadotto, che faceva parte del "IV lotto della Strada Statale MirtoLongobucco-Sila" costituito da sei viadotti complessivi, a partire dalla procedura di appalto integrato, eseguita nel 2005 dall'ente attuatore Comunità Montana "Sila GrecaDestra Crati", sino al suo crollo, causato - spiegano gli investigatori - da un difetto di progettazione e realizzazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Viadotto crollato in Calabria, la Corte dei conti: "Danno erariale per 4,5 milioni, c'erano difetti di progettazione e realizzazione" Approfondimenti su Longobucco Viadotto Danno erariale ridotto e meno tempo per i controlli: cosa prevede la riforma della Corte dei conti Corte dei Conti contro Arcuri: causa immunità impossibile definire danno erariale in pandemia La Corte dei Conti ha aperto una causa contro Domenico Arcuri, evidenziando l'impossibilità di definire danni erariali legati alla gestione della pandemia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Longobucco Viadotto Argomenti discussi: Ponte di Longobucco, la Corte dei Conti cita a giudizio per 4,7 milioni quattro persone | VIDEO · CosenzaChannel.it; Crollo ponte Longobucco: la Corte dei Conti contesta un danno erariale da 4,5 milioni; Crollo del viadotto Ortiano: gravi difetti, contestato il danno erariale; Crollo del ponte di Longobucco, chiuse le indagini: 12 indagati tra tecnici Anas, progettisti e collaudatori. Crollo ponte in Calabria, Corte conti 'danno erariale per 4,5 milioni'Il Ponte di Longobucco crollò per un difetto di progettazione e realizzazione. Per questo la Procura regionale della Corte dei conti della Calabria ha contestato a quattro persone un presunto danno er ... ansa.it Crollo del viadotto Ortiano II: contestato danno erariale da 4,7 milioni. Indagine della Finanza, quattro citati in giudizioL’infrastruttura, parte strategica del collegamento tra la Sila e la costa ionica, è collassata il 3 maggio 2023 ... catanzaroinforma.it #Longobucco non chiede carità. Chiede giustizia. Longobucco è un Borgo che resiste. Nonostante il viadotto crollato, la strada mai completata, l’ambulanza che (quando arriva) arriva tardi, il Paese non si arrende. Nel cuore della Sila Graeca non si muor - facebook.com facebook Crollo del viadotto di Fossano: via al processo d'appello ma c'è il dubbio sulla prescrizione x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.