Danneggia la stazione disturba i presenti e si avvicina pericolosamente ai binari | interviene la polizia

Una persona è stata fermata dopo aver danneggiato la porta d'ingresso della sala d'attesa di una stazione ferroviaria. L’individuo si era avvicinato in modo pericoloso ai binari e aveva disturbato i presenti, costringendo le forze dell’ordine a intervenire. L’episodio si è verificato nell’area di Sessa Aurunca-Roccamonfina, dove gli agenti hanno bloccato l’uomo sul posto. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’individuo.

Una persona è stata bloccata dopo aver danneggiato la porta d'ingresso della sala d'attesa della stazione ferroviaria di Sessa Aurunca-Roccamonfina. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Sessa Aurunca sono intervenuti presso lo scalo ferroviario nella mattinata di ieri (domenica.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ennesima lite tra ubriachi nella zona della stazione di Porta Nuova, interviene la poliziaCome tradizione diverse persone di nazionalità straniera stazionano nello spazio dove passano i mezzi per lo scarico delle merci del Carrefour a... Leggi anche: Fiori ai bombaroli? Interviene la polizia: per gli anarchici finisce male