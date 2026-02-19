Ennesima lite tra ubriachi nella zona della stazione di Porta Nuova interviene la polizia

Una lite tra ubriachi ha scatenato l’intervento della polizia nella zona di Porta Nuova a Pescara. Il fatto è accaduto nel pomeriggio, quando alcuni uomini hanno iniziato a gridare e a spintonarsi nell’angolo vicino al supermercato Carrefour. La presenza di molti stranieri che si radunano nel vicolo dello scarico merci contribuisce a creare tensione. Gli agenti sono arrivati rapidamente per calmare gli animi e mettere fine alla colluttazione. La situazione resta sotto controllo, ma restano le preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

Come tradizione diverse persone di nazionalità straniera stazionano nello spazio dove passano i mezzi per lo scarico delle merci del Carrefour a Pescara Nuovo episodio di violenza, l'ennesimo, nella zona della stazione di Porta Nuova di Pescara dove stazionano diverse persone di nazionalità straniera che si ritrovano nel vicolo dello scarico merci del supermercato Carrefour. Verso le ore 16, in quello spazio, erano presenti almeno 4-5 persone. E tra due di queste si è scatenata una discussione violenta degenerata in una lite. Urla e grida hanno destato l'attenzione da parte dei passanti e dei residenti della zona.🔗 Leggi su Ilpescara.it

