Dopo il corteo “No Kings” di ieri, le forze dell’ordine sono intervenute in risposta a un’azione di protesta nella zona antagonista e anarchica, dove sono stati distribuiti fiori ai manifestanti considerati coinvolti in attentati esplosivi. L’intervento della polizia ha portato all’arresto di alcuni partecipanti e a misure cautelari nei confronti di altri, mentre l’area continua a essere monitorata.

L’area antagonista e anarchica non concede tregua. Dopo il corteo “ No Kings ” di ieri, caratterizzato da foto di esponenti istituzionali (tra cui la premier Meloni) esposte a testa in giù e dalla presenza di una riproduzione di ghigliottina, oggi, domenica 29 marzo, un gruppo di circa 60 anarchici ha deciso di ignorare platealmente il divieto imposto dalla Questura e si è radunato in via Lemonia, al quartiere Tuscolano. L’obiettivo era commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici rimasti uccisi alcuni anni fa in un’esplosione nel casolare del Parco degli Acquedotti mentre erano intenti a fabbricare un ordigno artigianale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fiori ai bombaroli? Interviene la polizia: per gli anarchici finisce male

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