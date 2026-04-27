Nelle ultime ore circola un video che mostra una coppia durante una passeggiata nel centro di Taormina, attirando l’attenzione di alcuni spettatori. Nel filmato si nota un momento che potrebbe riferirsi a una cerimonia di nozze, suscitando sospetti tra i fan. La coppia in questione è riconoscibile come un cantante e un’attrice noti nel panorama dello spettacolo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla natura dell’evento.

Una passeggiata romantica tra le vie del centro di Taormina e i fan subito in fermento. Damiano David e Dove Cameron sono stati avvistati nelle scorse ore nella perla dello Ionio e la loro presenza ha acceso social e gossip in poche ore. Il cantante romano, 26 anni, e la star americana, 29, sono stati immortalati mentre passeggiavano lungo Corso Umberto, nel cuore del centro storico di Taormina. Il filmato pubblicato da “Radio Taormina” si è diffuso rapidamente, rimbalzando tra social network e piattaforme digitali. La coppia è stata pizzicata mentre camminava tra turisti e residenti, mostrando grande serenità e complicità. Nessun tentativo di nascondersi o evitare gli sguardi dei presenti, che hanno assistito alla scena con discrezione.🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Damiano David e Dove Cameron sposi a Taormina? Il video sospetto

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