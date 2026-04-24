Si diffonde la notizia che i due artisti abbiano deciso di sposarsi a Taormina, secondo alcune indiscrezioni non confermate ufficialmente. La coppia avrebbe scelto questa località come sede delle nozze, ma al momento non sono stati resi noti dettagli ufficiali o conferme da parte degli interessati. La notizia ha attirato l'attenzione di alcuni media, senza che siano stati forniti ulteriori elementi di verifica.

Secondo un'indiscrezione sembrerebbe che Damiano David e Dove Cameron abbiano scelto Taormina come location delle proprie nozze. In questi giorni stanno girando la città per fare il sopralluogo Entro la fine del 2026 è atteso un nuovo matrimonio, quellotra Damiano David e Dove Cameron. Il cantante ha chiesto a gennaio di sposarla. I due hanno annunciatoil grande passo lo scorso 4 gennaioe adesso sono stati avvistati a Taormina, mano nella mano. Secondo quanto riporta ilCorriere della Serasembrerebbe che la coppia stia facendo un sopralluogo nella città siciliana che vorrebbe come location delle proprie nozze. Infatti, nonostante lei sia statunitense e lui romano, sembra chevogliano sposarsi in Sicilia, in una delle città più belle dell’isola.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Damiano David e Dove Cameron si sposeranno a Taormina: l’indiscrezione

Damiano David e Dove Cameron si sposano!

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