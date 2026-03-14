I carabinieri hanno effettuato un blitz in un garage, trovando un 17enne responsabile dello spaccio. Sul tavolo c’erano sostanze pronte per essere vendute, con tutto l’occorrente per il confezionamento, mentre sugli scaffali erano stivate bottiglie di droga sottovuoto e materiali sigillati. L’operazione ha portato al sequestro di diverse sostanze e attrezzature utilizzate per il traffico di droga.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sulla scrivania c’era tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi, sugli scaffali spazio alle provviste: droga sottovuoto e materiale per il confezionamento ancora sigillato. E’ quanto hanno trovato in un box-garage i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano. E a ‘gestire’ il tutto c’era anche un 17enne. E’ in corso Garibaldi che i militari hanno messo in atto i controlli. Hanno notato che da quel box era uscito un ragazzo che, agitato, si guardava intorno. Fanno irruzione e trovano il 17enne ed un altro uomo che poi scappa. Il minorenne, che ha anche tentato di aggredire i militari, viene trovato in possesso di 200euro nascosti nella tasca del gilet. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz dei carabinieri: 17enne gestiva spaccio in un box

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