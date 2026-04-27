Dallo scarto al nuovo prodotto | il vicesindaco visita Aliplast dove la plastica torna a vivere
Il vicesindaco ha visitato l’impianto di Aliplast, un centro specializzato nel riciclo delle plastiche, appartenente al Gruppo Hera. Qui viene trattata e trasformata la plastica raccolta attraverso sistemi di raccolta differenziata. Le bottiglie di plastica conferite correttamente vengono riutilizzate come materia prima per nuovi prodotti. L’impianto si distingue come una delle eccellenze italiane ed europee nel settore del riciclo delle materie plastiche.
Dove finiscono le bottiglie di plastica quando vengono conferite correttamente nella raccolta differenziata? La risposta si trova anche negli impianti di Aliplast, realtà del Gruppo Hera e tra le principali eccellenze italiane ed europee nel riciclo delle materie plastiche. A visitarli è stato il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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