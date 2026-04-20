In un mondo caratterizzato da crisi geopolitiche e tensioni internazionali, la sicurezza energetica si rivela sempre più vulnerabile a causa della dipendenza dai combustibili fossili. In questo scenario, cresce l’attenzione verso soluzioni alternative, come l’energia derivata dagli scarti industriali. Un esempio di questa tendenza è il ruolo di un centro di ricerca specializzato, che si occupa di sviluppare tecnologie per sfruttare i residui come fonte energetica.

In un contesto geopolitico sempre più instabile, in cui la sicurezza energetica è messa alla prova da tensioni internazionali e criticità legate alle rotte del petrolio, la dipendenza dai combustibili fossili mostra tutta la sua fragilità. È proprio in questo scenario che la transizione energetica smette di essere una prospettiva futura e diventa una necessità immediata. E tra le risposte già disponibili, concrete e operative, il biodiesel assume un ruolo sempre più centrale. L'Italia dispone di una risorsa spesso sottovalutata: una grande quantità di oli vegetali esausti e sottoprodotti di origine animale provenienti dalle filiere alimentari, agricole e industriali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia dallo scarto: il ruolo strategico di ILSAP nella transizione oltre il petrolio

Notizie correlate

«Oltre la pubblica sicurezza: il ruolo strategico delle Capitanerie di porto Guardia CostieraIl Corpo svolge un ruolo esclusivo e specializzato nel contrasto al traffico illecito dei rifiuti, come previsto dall’art.

FS svela il ruolo strategico del trasporto nella preparazione degli Europei di sci 2026Il Gruppo FS ha reso noto il ruolo centrale che il trasporto pubblico, in particolare le infrastrutture ferroviarie, svolgerà nella preparazione...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Gli scarti di legno diventano energia: il caso virtuoso di Vernante, contro la crisi energetica; Il segreto del selenio: come caricare i gadget col calore di scarto; Milano Design Week, la casa di riso sostenibile e autosufficiente dove si respira l’aria delle api (e la...; Dalle potature all’energia, il vigneto prova a chiudere il cerchio.

Energia dallo scarto: il ruolo strategico di ILSAP nella transizione oltre il petrolioIn un contesto geopolitico sempre più instabile, in cui la sicurezza energetica è messa alla prova da tensioni internazionali e ... iltempo.it

Dalle potature all’energia, il vigneto prova a chiudere il cerchioSecondo il cosigliere regionale Alberto Bozza le potature delle viti sono trattate come rifiuti e pesano sulle aziende. L’idea è convertirle in materia prima. giornaleadige.it

Sale il pressing delle imprese: il caro-energia non è più sostenibile - facebook.com facebook

“Da quando c'è questo Governo, siamo passati dalle belle idee sulla carta ai progetti concreti, in settori importanti come infrastrutture, energia, difesa e sanità”. x.com