Il 23 aprile 2026, gli ex studenti dell’ITI Galilei si ritroveranno al centro sportivo Libertas Tennis di Livorno. L’iniziativa coinvolge un gruppo di persone che hanno frequentato l’istituto nel passato e ora si riuniscono per condividere ricordi e momenti di convivialità. L’evento rappresenta un’occasione di incontro tra vecchi compagni di scuola, alcuni dei quali hanno intrapreso percorsi legati all’ambito elettrico e tecnologico.

? Cosa sapere Ex studenti ITI Galilei si riuniscono il 23 aprile 2026 al Libertas Tennis di Livorno.. Il gruppo mantiene legami sociali e professionali nati nella classe elettrotecnici del 1968.. Il 23 aprile 2026, il ristorante Libertas Tennis di Livorno ha ospitato il raduno della classe V^A Elettrotecnici dell’ITI Galilei, un gruppo di amici che mantiene intatti i legami nati nel lontano 1968. Non si è trattato di una semplice cena tra vecchi compagni, ma del consolidamento di un clan che resiste da ben 58 anni. Quella che era iniziata come una compagnia di studenti in un’epoca di grandi cambiamenti sociali si è trasformata, nel corso di quasi sei decenni, in una fratellanza che attraversa le strade della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’ITI al successo: il clan degli elettrotecnici che sfida il tempo

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