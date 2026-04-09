Al Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano si tiene, dal 28 marzo al 26 aprile, uno spettacolo musicale con protagonisti Baglioni e Ultimo. L’evento si concentra sulla musica della tradizione romana, portando sul palco due artisti noti per il loro stile distintivo. L’iniziativa coinvolge il pubblico in un’esperienza che unisce musica e cultura in un ambiente che ospita anche reperti archeologici.

Il Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano ospita tra il 28 marzo e il 26 aprile uno spettacolo musicale che celebra la tradizione della canzone romana attraverso le figure di Baglioni e Ultimo. L’iniziativa, che propone un confronto tra i classici senza tempo del passato e le ballate contemporanee, si inserisce in un calendario di eventi culturali che vede Palazzo San Giovanni protagonista con appuntamenti dal 14 marzo al 25 aprile. Un ponte generazionale tra melodia e narrazione. La proposta artistica mira a collegare diverse epoche dell’ascolto, mettendo in dialogo l’energia interpretativa di Ultimo con la sensibilità poetica di Baglioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baglioni e Ultimo al Museo: il dialogo musicale che sfida il tempo

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CLAUDIO BAGLIONI live Concerto di Natale 2025 al Senato

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Claudio Baglioni nuovo ambasciatore della bellezza: «Quella volta che a Venezia venni fischiato»VENEZIA - Diceva già tutto il titolo di quell’album, il disco italiano più venduto di sempre, ormai quarant’anni fa: La vita è adesso, il ... ilgazzettino.it

BAGLIONI E IL SOGNO DI ESIBIRSI IN PIAZZA SAN MARCO - I prossimi 29 e 30 giugno in Piazza San Marco a Venezia prenderà il via il:'GrandTour La Vita è Adesso' di Claudio Baglioni. Un sogno quello di esibirsi nell'iconica piazza che finalmente, a detta d - facebook.com facebook

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