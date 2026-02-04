Abiti RiBelli a Villa Niscemi la mostra dove gli abiti da sposa diventano arte teatro e comunità

A Villa Niscemi si inaugura una mostra speciale: abiti da sposa diventano più di semplici vestiti. L’associazione L’arte di crescere e l’ICS Sperone-Pertini hanno creato “Abiti RiBelli”, un percorso che unisce arte, teatro e comunità. La mostra, itinerante, mette in mostra abiti che portano con sé storie di impegno e trasformazione. Da un dono prezioso a simbolo di rinascita, gli abiti si spostano tra il palco e la gente, portando un messaggio di cambiamento attraverso l’arte.

Da un dono prezioso e dall'impegno dell'associazione L'arte di crescere e dell'ICS "Sperone - Pertini" nasce "Abiti RiBelli - mostra itinerante", una mostra visiva e simbolica che racconta un percorso collettivo nato per trasformare la bellezza in cambiamento: dal palco del Teatro Biondo alla.

