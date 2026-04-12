Un volo da Roma alle Maldive può essere trovato a circa 250 euro, una cifra che si applica anche alle Seychelles se si pianifica il viaggio tra maggio e giugno. Assoutenti segnala che, nonostante i prezzi bassi per alcune destinazioni extraeuropee, ci potrebbero essere aumenti di costi per le mete europee. La possibilità di trovare tariffe così basse si riferisce a specifici periodi di prenotazione e itinerari.

Un volo da Roma per le Maldive a 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno. I prezzi dei voli per alcune mete estere estive si fanno più accessibili, complice l'incertezza di un 2026 segnato dalla crisi dei carburanti, che sta avendo ricadute anche sul settore del trasporto aereo. A fronte di aerei che restano vuoti, "gli algoritmi che regolano le tariffe delle compagnie aeree sono costretti ad abbassare i prezzi", spiega il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. Ecco perché un viaggio di sola andata per Hong Kong può costare a partire da 278 euro, 286 euro per la Malesia e 300 euro per Singapore.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alle Maldive con 250 euro, Assoutenti: “Rischio rincari però per le mete europee”

Con incertezza crollano prezzi alcune rotte, alle Maldive con 250 euroUn volo da Roma per le Maldive a 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno.

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