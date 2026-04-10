Ponti di primavera aumentano i collegamenti per le mete turistiche | incluse anche Taormina e Letojanni

Durante i ponti di primavera, i collegamenti ferroviari sono stati potenziati, favorendo l’afflusso di turisti verso le località del messinese. Tra le destinazioni più frequentate ci sono le mete tradizionali come Taormina e Letojanni, che beneficiano di un incremento di servizi ferroviari. Questa intensificazione dei collegamenti mira a facilitare gli spostamenti e a sostenere il settore turistico locale durante il periodo di maggiore afflusso.

Aumentano i collegamenti ferroviari in occasione dei ponti di Primavera, con un impatto diretto anche sulle mete turistiche del messinese. A deciderlo è Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs), in accordo con la Regione proprio per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Guerra Iran, Trump: “Nato codarda, tigre di carta”. L’Alleanza lascia l’Iraq. Teheran minaccia le mete turisticheLa guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase sempre più ampia e instabile. Leggi anche: Israele allarga gli attacchi alla Siria. Teheran: «Mete turistiche insicure» Temi più discussi: Primi turisti con i ponti di primavera. Per l’estate pesa molto il caro prezzi; Controlli della Polizia stradale a Pasqua e per i ponti di primavera; Pasqua e ponti di primavera 2026: traffico in aumento e controlli rafforzati sulla rete stradale; Pasqua e ponti di primavera, 117 treni aggiuntivi sulle tratte dell'Emilia-Romagna. Ponti di primavera, boom di viaggi in treno. Sud, mare e collegamenti con l’estero trainano le prenotazioni fino a giugnoPonti di primavera, FS stima 28 milioni di viaggiatori e rafforza l’offerta con più Frecciarossa, InterCity, notturni ... affaritaliani.it Vacanze di Pasqua e ponti di primavera: il calendario scolastico 2026 tra pause e opportunitàI ponti di primavera offrono agli studenti italiani un momento di pausa. Scopri le date delle vacanze Pasquali regionali. informazionescuola.it Questa mattina alle Ville Ponti di #Varese le celebrazioni per il 174esimo anniversario della #PoliziadiStato. I dati su reati, denunce e arresti e i #riconoscimenti agli agenti - facebook.com facebook Controlli della Polizia stradale a Pasqua e per i ponti di primavera. Pattuglie nelle strade, piano straordinario sino al 3 maggio #ANSAmotori #ANSA x.com