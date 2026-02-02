Addio a Maria Rita Parsi psicoterapeuta che ha dedicato la sua vita ai diritti dei bambini

È morta Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta italiana che ha speso tutta la vita a lottare per i diritti dei bambini. Aveva 78 anni. La sua carriera si è concentrata sulla pratica clinica, sulla ricerca e sulla divulgazione, ma anche su impegni istituzionali che l’hanno portata a fare la differenza nel settore. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della psicologia e della tutela dei più piccoli.

Nata a Roma il 5 agosto 1947, ha affiancato al lavoro clinico un'intensa attività di formazione e sensibilizzazione, convinta che prendersi cura dei bambini significasse anche promuovere un cambiamento culturale più ampio. Ha ideato la psicoanimazione, metodologia che applicava in ambito psicologico, pedagogico e terapeutico per sviluppare il potenziale dei più giovani. Su queste basi ha fondato la Scuola Italiana di Psicoanimazione (Sipa), diventata un punto di riferimento per operatori e formatori. Nel 1992 diede vita all'associazione Onlus Movimento per, con e dei bambini, trasformata nel 2005 nella Fondazione Movimento Bambino Onlus.

