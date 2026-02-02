È morta Maria Rita Parsi addio alla psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini

Se ne va Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini. Aveva 78 anni ed era considerata una delle figure più importanti nel campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Per decenni, ha lavorato per proteggere i più giovani e sensibilizzare l’opinione pubblica sui loro diritti. La sua scomparsa lascia un vuoto grande nel mondo della psicologia e della tutela dei diritti dei bambini.

È morta all’età di 78 anni Maria Rita Parsi. Psicologa, psicoterapeuta e intellettuale di rilievo internazionale, è stata per decenni una figura centrale nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la psicologia, per le istituzioni e per l’impegno civile, ambiti nei quali ha operato con passione, competenza e rigore per oltre cinquant’anni. Chi era Maria Rita Parsi? . Nata a Roma il 5 agosto 1947, ha dedicato tutta la sua vita allo studio, all’ascolto e alla difesa dei più giovani. Docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, ha saputo coniugare l’attività clinica con il ruolo istituzionale, la ricerca scientifica con la divulgazione, la formazione professionale con la sensibilizzazione sociale.🔗 Leggi su Open.online

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta molto conosciuta a livello internazionale.

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, una delle psicologhe più note in Italia.

