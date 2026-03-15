Magazzini Gabrielli apre un nuovo punto vendita Tigre a Tavullia, con una superficie di circa 400 metri quadrati e un assortimento di oltre 9.700 prodotti. L’apertura mira a rafforzare la presenza commerciale nell’area settentrionale della provincia di Pesaro e Urbino. Il negozio rappresenta un investimento nel settore della distribuzione e si inserisce nella strategia dell’azienda di espansione sul territorio.

Magazzini Gabrielli sta espandendo la propria rete commerciale aprendo un nuovo punto vendita Tigre a Tavullia, rafforzando così il presidio dell’asse settentrionale della provincia di Pesaro e Urbino. Questa apertura segna l’estensione geografica più settentrionale del gruppo, posizionandosi a pochi chilometri dal confine con l’Emilia-Romagna per consolidare il legame storico ed economico con le Marche. La struttura si sviluppa su una superficie di circa 400 metri quadrati e ospita un assortimento che supera le 9.700 referenze, con una particolare attenzione dedicata ai prodotti freschi, che ammontano a oltre 1.300 articoli disponibili. Il progetto include anche reparti assistiti come macelleria e banco taglio, elementi chiave per offrire servizi di qualità direttamente sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo Tigre a Tavullia: 400mq e oltre 9.700 prodotti

Articoli correlati

Cosmetici pericolosi? 1.700 prodotti contengono PFAS aggiunti volontariamenteUna recente analisi condotta dalla FDA negli Stati Uniti ha messo in luce dati allarmanti riguardo ai cosmetici di uso quotidiano.

Padre e figlio arrestati: 400mq di discarica e cascinaleUn controllo mirato dei Carabinieri di Sustinente ha portato all’arresto di un uomo di 76 anni e del figlio trentenne a Serravalle Po, accusati di...

Altri aggiornamenti su Nuovo Tigre

Discussioni sull' argomento Magazzini Gabrielli amplia la sua rete e apre oggi un nuovo supermercato Tigre a Tavullia; Magazzini Gabrielli si allarga. Supermercato a Tavullia.

Magazzini Gabrielli si allarga. Supermercato a TavulliaIn regione ora ci sono 63 punti vendita ... msn.com

Magazzini Gabrielli amplia la sua rete e apre oggi un nuovo supermercato Tigre a TavulliaTAVULLIA - Magazzini Gabrielli consolida il proprio legame storico ed economico con le Marche e inaugura oggi a Tavullia ... msn.com

Tigre 3800 – Nuovo in pronta consegna! Da Buccione Commerciale srl è disponibile il Antonio Carraro SpA Tigre 3800, trattore compatto, maneggevole e ideale per vigneti, frutteti e lavori agricoli specializzati. Nuovo Compatto e versatile Pronta cons facebook