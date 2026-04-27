Dalle bioplastiche per l' agricoltura all' app per le emergenze | pioggia di premi per i giovani inventori del Pascal
Il 18 aprile si è svolto un evento presso il PalaCattani di Faenza, dove sono stati consegnati i premi a giovani inventori in occasione di un incontro tra i soci di una banca di credito cooperativo. Le soluzioni presentate spaziano dalla produzione di bioplastiche destinate all'agricoltura a un’applicazione dedicata alle emergenze. Durante l’evento sono stati riconosciuti i progetti ritenuti più innovativi e concreti, sviluppati da giovani inventori.
Soluzioni concrete per problemi reali: è questo il filo conduttore dei progetti premiati al PalaCattani di Faenza il 18 aprile durante l’incontro dei soci della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. Tra i protagonisti della giornata si sono distinti gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico “B.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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