Dalle bioplastiche per l' agricoltura all' app per le emergenze | pioggia di premi per i giovani inventori del Pascal

Il 18 aprile si è svolto un evento presso il PalaCattani di Faenza, dove sono stati consegnati i premi a giovani inventori in occasione di un incontro tra i soci di una banca di credito cooperativo. Le soluzioni presentate spaziano dalla produzione di bioplastiche destinate all'agricoltura a un’applicazione dedicata alle emergenze. Durante l’evento sono stati riconosciuti i progetti ritenuti più innovativi e concreti, sviluppati da giovani inventori.