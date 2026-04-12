Matteo e Amedeo tra i giovani Alfieri della Repubblica | la loro app crea ricette dalle foto del frigo

Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, entrambi diciottenni, sono tra i 28 giovani nominati "Alfieri della Repubblica". Il loro merito è quello di aver creato un'app "Cucinalo - Ricette svuota frigo" per ridurre lo spreco alimentare.🔗 Leggi su Fanpage.it

I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieMilano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani...

Alfieri della Repubblica: chi sono i due torinesi tra i 28 giovani premiati da Sergio Mattarella per "senso civico, altruismo e solidarietà"Sono tutti adolescenti che, nel 2025, hanno saputo distinguersi a livello nazionale per “comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e...