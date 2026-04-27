Dalle aule al Senato | gli studenti scoprono la democrazia a Roma

Dal 22 al 25 aprile, gli studenti dell'Istituto Giovanni XXIII-Colonna hanno visitato il Senato di Roma. Durante l’uscita, hanno potuto esplorare gli ambienti istituzionali e osservare da vicino il luogo dove si discutono le leggi. La visita è stata parte di un percorso di approfondimento sulla funzione del Parlamento e sulle istituzioni italiane. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio il funzionamento del potere legislativo.

? Cosa sapere Studenti dell'Istituto Giovanni XXIII-Colonna visitano il Senato a Roma tra il 22 e 25 aprile.. L'iniziativa del Programma Nazionale Scuola e Competenze integra la didattica con la cittadinanza attiva.. Tra il 22 e il 25 aprile, un gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Colonna ha vissuto a Roma un percorso formativo culminante nel cuore delle istituzioni repubblicane. L’esperienza ha coinvolto gli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria e le terze della Scuola Secondaria, portandoli fuori dalle mura scolastiche un progetto pluriennale legato al Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021–2027. Dalle aule ai banchi del Senato: la scoperta della democrazia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle aule al Senato: gli studenti scoprono la democrazia a Roma Notizie correlate Gli studenti dell’IC Cisternino premiati al Senato: la scuola diventa laboratorio di democraziaCISTERNINO – Un importante riconoscimento nazionale ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Cisternino,... Dalle aule al supercomputer: gli studenti delle Aldini Valeriani conquistano LeonardoIl team bolognese vince la sfida regionale di calcolo ad alte prestazioni al Tecnopolo, battendo la concorrenza di dieci istituti scolastici Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Decreto sicurezza, la Camera conferma la fiducia: via libera con 203 sì. Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale della scuola; L’appello degli studenti sul 25 Aprile: La memoria non basta, serve attualizzare la Resistenza; Cosa sta succedendo con il nuovo decreto Sicurezza; Vittoria, gli studenti del Comprensivo Giovanni XXIII-Colonna a Roma. Scicli, l’istituto Elio Vittorini premiato al SenatoGli studenti dell’Elio Vittorini di Scicli premiati al Senato: ecco cosa hanno fatto e perché questo riconoscimento conta davvero. quotidianodiragusa.it La settimana in Parlamento. Il Ddl concorrenza in Aula al Senato. E poi aggiornamento Def, riforma Ordini e nuovi LeaIn Affari sociali dopo il rinvio della scorsa settimana si terrà l’audizione del ministro della Salute sui nuovi Lea. Sempre in Affari Sociali proseguono poi le audizioni sul Ddl Sperimentazioni ... quotidianosanita.it Nelle scorse settimane i genitori erano stati ricevuti dal presidente del Senato La Russa - facebook.com facebook #25aprile Apertura straordinaria del #Senato in occasione della #FestadellaLiberazione: visite guidate gratuite di #PalazzoMadama e della mostra allestita in #SalaMaccari in occasione degli 80 anni della Repubblica "Il volto delle donne" instagram.com/p x.com