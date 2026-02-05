Gli studenti dell’IC Cisternino premiati al Senato | la scuola diventa laboratorio di democrazia

Gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Cisternino hanno ricevuto un premio al Senato il 3 febbraio. Hanno partecipato a un evento importante, che li ha visti protagonisti di un momento di riconoscimento nazionale. La scuola si trasforma così in un vero laboratorio di democrazia, dove i giovani imparano a partecipare e a confrontarsi con il mondo politico.

CISTERNINO – Un importante riconoscimento nazionale ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze dell'Istituto Comprensivo di Cisternino, premiati lo scorso 3 febbraio presso il Senato della.

