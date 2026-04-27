' Dall' amore nessuno fugge' inaugurazione della mostra nella Galleria della Nuova Darsena
Mercoledì 29 alle 12:00, nella Galleria Nuova Darsena (Notorius Cinemas) di Ferrara, sarà inaugurata la mostra 'Dall'amore nessuno fugge', esposizione che rimarrà aperta negli spazi del cinema fino a venerdì 9 maggio. L'obiettivo principale dell'iniziativa, sostenuta anche dall'assessorato alle.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Fortezza Nuova, venerdì 6 marzo inaugurazione della mostra "La sostanza delle ombre"Venerdì 6 marzo, alle 18, si terrà in Fortezza Nuova l'opening della mostra “La sostanza delle ombre” a cura di Geraldina Albegiani (Palermo, 1994).
Inaugurazione mostra Milano-Pechino presso galleria RubinGalleria Rubin è lieta di segnalarVi l'opening della mostra Milano-Pechino, che si terrà nella nostra sede giovedì 26 marzo a partire dalle ore 18:30.