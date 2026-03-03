Fortezza Nuova venerdì 6 marzo inaugurazione della mostra La sostanza delle ombre

Venerdì 6 marzo alle 18 si svolgerà l’inaugurazione della mostra “La sostanza delle ombre” presso la Fortezza Nuova. La mostra è curata da Geraldina Albegiani, nata nel 1994 a Palermo. È prevista l’apertura al pubblico in quell’occasione, con esposizioni di opere e interventi legati al tema trattato. L’evento si tiene nel contesto della Fortezza Nuova, un luogo storico e di interesse pubblico.

Venerdì 6 marzo, alle 18, si terrà in Fortezza Nuova l'opening della mostra "La sostanza delle ombre" a cura di Geraldina Albegiani (Palermo, 1994). L'esposizione è organizzata da Forno Project, il project space della Galleria Fidanda.In un luogo un tempo dedito alla produzione di nutrimento per.