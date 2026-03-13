Inaugurazione mostra Milano-Pechino presso galleria Rubin

La galleria Rubin apre ufficialmente la mostra Milano-Pechino giovedì 26 marzo alle 18:30. L’evento si svolge presso la sede della galleria e vede la partecipazione di artisti e opere provenienti dalle due città. L’inaugurazione si svolgerà con la presenza di visitatori e appassionati d’arte. La mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate successive.

Galleria Rubin è lieta di segnalarVi l'opening della mostra Milano-Pechino, che si terrà nella nostra sede giovedì 26 marzo a partire dalle ore 18:30. L'esposizione si pone in continuità con la mostra "Beyond the Mirror", che è in corso a Pechino nell'emblematico Guardian Art Center. La Galleria ha presentato al pubblico cinese undici tra i migliori pittori figurativi italiani e l'esposizione ha richiamato oltre 50.000 visitatori, tra i quali il Ministro della Cultura italiano, Onorevole Alessandro Giuli. In chiusura di questo importante evento, galleria Rubin ha quindi invitato gli artisti della rassegna a esporre nel suo spazio espositivo, in Via Santa Marta, 10, Milano.