Due amici, incontratisi durante il Lucca Comics, hanno deciso di collaborare e hanno presentato il loro progetto al Rocca Comics di Scandiano alcuni giorni fa. La loro amicizia, nata tra appassionati di fumetti e personaggi Disney, si è trasformata in una partnership che li vede protagonisti di uno spettacolo chiamato ’Uli e Pippi Disney Show’. L’evento ha portato in scena questa nuova collaborazione nel mondo dei fumetti e dell’intrattenimento.

L’amicizia nata al Lucca Comics è sfociata ora in una nuova collaborazione, facendo il suo debutto al Rocca Comics di Scandiano di pochi giorni fa. L’ultima edizione del Lucca Comics & Games, la più importante fiera in Europa dedicata al mondo del fumetto, gioco da tavolo, cinema e tanto altro, ha visto trionfare i colori reggiani nel festival canoro Anime Vocal Contest, già ribattezzato il Sanremo Fantasy, dove gli artisti si esibiscono con canzoni tratte da cartoni animati. Sul gradino più alto del podio è finita Giulia ’Uli’ Dorsi di Castellarano mentre al terzo posto Maddalena ’Pippi’ Barbieri Manodori di Reggio Emilia; inoltre, per le due cantanti reggiane, erano arrivati anche altri premi grazie ai voti della critica e del pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dall’amicizia nata al Lucca Comics. In scena ’Uli e Pippi Disney Show’

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