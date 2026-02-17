Disney Panini Comics | tutte le novità in arrivo a marzo 2026

Disney Panini Comics annuncia nuove uscite a marzo 2026, dopo aver ricevuto numerosi feedback dai fan sui social. La casa editrice porta in libreria e fumetteria gadget tecnologici di Topolino, crossover tra personaggi famosi e le nuove saghe create da autori di rilievo. Tra le novità, ci sono anche volumi speciali dedicati alle avventure più amate di Paperino e Minnie, pronti a conquistare collezioni di appassionati e collezionisti.

Dagli attesi gadget tecnologici di Topolino ai crossover epici e le saghe d'autore: ecco cosa troveremo in libreria e fumetteria nella prossima primavera. Il mese di marzo 2026 si preannuncia caldissimo per i collezionisti Disney. Panini Comics ha svelato una lineup che punta forte sia sull'innovazione – con gadget pensati per la scrivania moderna – sia sulla celebrazione dei grandi maestri che hanno fatto la storia del settimanale. La scrivania diventa "Topolinesca" La marcia verso la primavera inizia con una serie di uscite di Topolino accompagnate da gadget imperdibili. Si parte con il n. 3671, che vede il debutto di un Mouse wireless brandizzato (9,90€), seguito a ruota dal Mousepad coordinato nel numero successivo.