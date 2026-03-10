Panini Comics ha appena creato una nuova collana perfetta per gli appassionati della Disney

Panini Comics ha lanciato una nuova collana dedicata agli appassionati di Disney e Pixar. La serie raccoglie alcune delle storie più amate, offrendo ai lettori l’opportunità di rivivere momenti iconici dei personaggi che hanno accompagnato molte generazioni. La collana è disponibile nelle librerie e nei negozi specializzati, rivolta sia ai collezionisti che ai semplici fan.

Amanti delle avventure Disney e Pixar, non dovete perdere la nuova collana che Panini Comics ha appena creato, perfette per rivivere alcune delle migliori storie che ci hanno segnato nel profondo. Panini Comics è lieta di presentare le Inspirational Graphic Tales, la nuova collana editoriale dedicata ai grandi capolavori Disney e ai valori universali che hanno da sempre accompagnato lettori di ogni generazione. La collana si propone di esplorare le emozioni e le tematiche più profonde, ed ogni uscita sarà uno splendido racconto illustrato ispirato ai Classici dei Walt Disney Animation Studios o dei Pixar Animation Studios. Inspirational Graphic Tales -©Panini Comics Ad inaugurare questa nuova serie è Lilo & Stitch: ‘Ohana Means Family, disponibile in fumetteria, edicola e su Panini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

