Stasera torna in prima serata su Rai1 la nuova edizione di Dalla Strada al Palco. La trasmissione si presenta con un formato completamente rinnovato rispetto alle stagioni precedenti. La produzione ha apportato diverse modifiche alla formula, puntando a offrire uno spettacolo diverso rispetto al passato. Il conduttore principale e gli ospiti sono stati annunciati, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli delle novità.

Torna in prima serata su Rai1 Dalla Strada al Palco, che per questa stagione si presenta con una versione completamente rinnovata. L’appuntamento è fissato da venerdì 10 aprile, con un’edizione definita “Special” e pensata per offrire qualcosa in più rispetto al passato. Il programma, ideato da Carlo Conti e prodotto dalla Rai in collaborazione con Stand by me, mantiene il suo spirito originale ma introduce una formula capace di valorizzare ancora di più il talento degli artisti e il racconto delle loro storie. Una piazza spettacolo tra emozioni e talento. Il cuore dello show resta quello di sempre: portare in televisione l’energia e la magia degli artisti di strada. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Dalla Strada al Palco Special: su Rai1 la nuova edizione

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