Dalla casina di Ficuzza ai laghetti Coda di Riccio | trekking e osservazione solare nel cuore della riserva naturale

Da palermotoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’escursione ai laghetti Coda di Riccio si svolge finalmente, dopo il rinvio a causa della pioggia, attirando appassionati di trekking e di astronomia. La giornata prevede un percorso tra boschi e laghetti nella Riserva naturale di Ficuzza, con un’attenzione particolare all’osservazione del Sole. Un gruppo di escursionisti si prepara a scoprire i paesaggi più belli della zona, armato di binocoli e occhiali solari.

Dopo il rinvio per maltempo, torna finalmente l’escursione ai laghetti Coda di Riccio. Una giornata di trekking nel cuore della Riserva naturale di Ficuzza, tra boschi, laghetti e panorami suggestivi, arricchita da un momento speciale dedicato all’osservazione del Sole. Prenotazioni obbligatorie – posti limitati (inviando un messaggio WhatsApp o Sms indicando nome, cognome ed età dei partecipanti). Il semplice “Parteciperò” sull’evento non è sufficiente. Animali domestici non ammessi. L’attività potrà essere annullata in caso di maltempo.A marzo la riserva si veste dei colori di fine inverno e dei primi segnali di primavera: l’aria è più mite, la luce più intensa e il paesaggio regala scorci ancora più suggestivi.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Sentieri di luce, trekking e osservazione solare dalla casina reale di Ficuzza ai laghetti Coda di Riccio

Una giornata di trekking nella Riserva Naturale di Ficuzza, tra boschi e laghetti, offre l’opportunità di scoprire paesaggi naturali autentici.

Laghetti Mandria del Conte: trekking, osservazione del sole e pranzo al rifugio Marini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Carnevale del re: escursione in maschera tra natura, storia e astronomia nel bosco di Ficuzza; Palermo mitologica: la Favorita tra natura, storia e arte.