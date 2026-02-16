Dalla casina di Ficuzza ai laghetti Coda di Riccio | trekking e osservazione solare nel cuore della riserva naturale

L’escursione ai laghetti Coda di Riccio si svolge finalmente, dopo il rinvio a causa della pioggia, attirando appassionati di trekking e di astronomia. La giornata prevede un percorso tra boschi e laghetti nella Riserva naturale di Ficuzza, con un’attenzione particolare all’osservazione del Sole. Un gruppo di escursionisti si prepara a scoprire i paesaggi più belli della zona, armato di binocoli e occhiali solari.

Dopo il rinvio per maltempo, torna finalmente l’escursione ai laghetti Coda di Riccio. Una giornata di trekking nel cuore della Riserva naturale di Ficuzza, tra boschi, laghetti e panorami suggestivi, arricchita da un momento speciale dedicato all’osservazione del Sole. Prenotazioni obbligatorie – posti limitati (inviando un messaggio WhatsApp o Sms indicando nome, cognome ed età dei partecipanti). Il semplice “Parteciperò” sull’evento non è sufficiente. Animali domestici non ammessi. L’attività potrà essere annullata in caso di maltempo.A marzo la riserva si veste dei colori di fine inverno e dei primi segnali di primavera: l’aria è più mite, la luce più intensa e il paesaggio regala scorci ancora più suggestivi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Sentieri di luce, trekking e osservazione solare dalla casina reale di Ficuzza ai laghetti Coda di Riccio Una giornata di trekking nella Riserva Naturale di Ficuzza, tra boschi e laghetti, offre l’opportunità di scoprire paesaggi naturali autentici. Laghetti Mandria del Conte: trekking, osservazione del sole e pranzo al rifugio Marini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Carnevale del re: escursione in maschera tra natura, storia e astronomia nel bosco di Ficuzza; Palermo mitologica: la Favorita tra natura, storia e arte. IL GIGANTE E LA MONTAGNA C'è un fascino senza tempo nel modo in cui la Real Casina di Caccia di Ficuzza si poggia ai piedi della Rocca Busambra. In questo splendido scatto dal cielo di Davide Barrile, la reggia borbonica appare come una se - facebook.com facebook