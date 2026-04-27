Dalla Spagna alla Scozia a Formigine sbarca il Mercato Internazionale Regioni d’Europa

Da modenatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cuore di Formigine si prepara a cambiare volto per un fine settimana, trasformandosi in un crocevia di culture, sapori e tradizioni d'oltreconfine. Da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio la città ospiterà l’importante e attesa manifestazione "Regioni d'Europa – Mercato Internazionale", la.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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