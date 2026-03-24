Mercato Inter Chivu torna alla carica | dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione pesante ecco il primo nome sulla lista

Sul mercato dell'Inter, Cristian Chivu si sarebbe mosso con decisione, concentrandosi su un possibile acquisto proveniente dalla Spagna. Secondo indiscrezioni non ufficiali, un nome specifico sarebbe in cima alla lista del club nerazzurro. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La trattativa, al momento, resta comunque ancora nelle fasi iniziali e senza conferme ufficiali.

Rudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA» Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Hojlund parla del Napoli: «Qui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito ma io non ho mai mollato» Morto Gino Paoli, ci lascia uno dei pilastri assoluti della musica leggera italiana. Il ricordo del Genoa Nuovo stadio Cagliari, giornata chiave in Consiglio comunale: attese decisioni importanti. Ultime Valencia, si prepara un’estate caldissima: il club vuole rinforzare la difesa e valuta diverse soluzioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter, Chivu torna alla carica: dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione pesante, ecco il primo nome sulla lista Articoli correlati Calciomercato Inter, Chivu torna alla carica: pesante indiscrezione dalla Spagna, è lui il primo nome sulla listadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: Chivu vuole Nico Williams per rinforzare l’attacco in vista della prossima... Mercato Inter, per la prossima stagione c’è questo nome in cima alla lista nerazzurra: Chivu prepara la rivoluzione. Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri puntano sul nome di un Top della Serie A per il proprio centrocampo: ecco tutti i dettagli... Contenuti utili per approfondire Mercato Inter Temi più discussi: L'Inter si muove per il mercato 2026: caccia a Stankovic con Vicario in pole per la porta; Inter, Chivu non si discute: pronto rinnovo oltre il 2027. Juventus e Milan su Lewandowski; Inter su Palestra per giugno? Chivu ha già dato un indizio nell’ultimo mercato; Inter, si cambia? Come potrebbe trasformarsi (in una linea a 4) la difesa del futuro. L'Inter guarda già al futuro: ad inizio aprile primo vertice con Chivu per il mercatoGli appuntamenti importanti in casa Inter nelle prossime settimane prescinderanno dal rettangolo di gioco, deserto per la pausa dedicata alle Nazionali.. tuttomercatoweb.com Cds – Inter torna su un vecchio obiettivo di mercato. E un nuovo arrivo già partiràL'Inter è in piena corsa per lo scudetto. Ma in casa nerazzurra si ragiona anche sul prossimo futuro, ossia sulla costruzione della squadra ... fcinter1908.it Occhio a questi Azzurri in chiave mercato Inter, tra entrate e uscite - facebook.com facebook #Inter, la lista di mercato della prossima stagione: da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri x.com