Attuare la Costituzione Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere | De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla nostra Carta

Da ilfattoquotidiano.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla Costituzione italiana. Durante l’evento, il ex sindaco di Napoli ha criticato chi usa la parola “Costituzione” solo a fin di bene, mentre in realtà si tratta di un documento che bisogna attuare e rispettare davvero. De Magistris ha sottolineato come spesso si parli di Costituzione per riempirsi la bocca, ma poi si fanno passi indietro o si ignorano le sue norme. Nel suo libro, invita a superare gli ostacoli e a contrastare gli abusi di potere per

Di Costituzione in tanti si riempiono la bocca. I fascisti che la vogliono cancellare perché è la casa di tutti ma non la loro, che dalla Carta sono banditi. Poi ci sono i traditori: i rappresentanti del potere politico e istituzionale che dal 1948, anno della sua promulgazione, a oggi, l’hanno calpestata, umiliata, violata. In definitiva, la nostra Costituzione è la più bella del mondo ma è anche la meno attuata. Perché prevede diritti per tutte le persone, la giustizia economica, sociale e ambientale, la pace, la solidarietà e la centralità della cultura. Nel volume si dimostra con i fatti come si mette in pratica la Carta dal basso, anche contro il potere costituito, le norme incostituzionali e la violenza dei potenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

attuare la costituzione oltre gli ostacoli e gli abusi del potere de magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla nostra carta

© Ilfattoquotidiano.it - “Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere”: De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla nostra Carta

Approfondimenti su De Magistris Costituzione

“Nostra solitudine”, Daria Bignardi presenta il suo nuovo libro al Bper Forum

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Academy (10 minuti): #diritto costituzionale a cura di Simone #chiarelli

Video Academy (10 minuti): #diritto costituzionale a cura di Simone #chiarelli

Ultime notizie su De Magistris Costituzione

Argomenti discussi: De Magistris: un libro per difendere la Costituzione contro gli abusi di potere.

'Attuare l'insularità in Sardegna', appello a Meloni e ToddeAttuare la Costituzione è un dovere immediato e inderogabile di chi governa lo Stato e la Regione. Lo scrivono i Riformatori in una lettera inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.