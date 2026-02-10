Luigi De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla Costituzione italiana. Durante l’evento, il ex sindaco di Napoli ha criticato chi usa la parola “Costituzione” solo a fin di bene, mentre in realtà si tratta di un documento che bisogna attuare e rispettare davvero. De Magistris ha sottolineato come spesso si parli di Costituzione per riempirsi la bocca, ma poi si fanno passi indietro o si ignorano le sue norme. Nel suo libro, invita a superare gli ostacoli e a contrastare gli abusi di potere per

Di Costituzione in tanti si riempiono la bocca. I fascisti che la vogliono cancellare perché è la casa di tutti ma non la loro, che dalla Carta sono banditi. Poi ci sono i traditori: i rappresentanti del potere politico e istituzionale che dal 1948, anno della sua promulgazione, a oggi, l’hanno calpestata, umiliata, violata. In definitiva, la nostra Costituzione è la più bella del mondo ma è anche la meno attuata. Perché prevede diritti per tutte le persone, la giustizia economica, sociale e ambientale, la pace, la solidarietà e la centralità della cultura. Nel volume si dimostra con i fatti come si mette in pratica la Carta dal basso, anche contro il potere costituito, le norme incostituzionali e la violenza dei potenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere”: De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla nostra Carta

