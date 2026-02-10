Attuare la Costituzione Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere | De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla nostra Carta
Luigi De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla Costituzione italiana. Durante l’evento, il ex sindaco di Napoli ha criticato chi usa la parola “Costituzione” solo a fin di bene, mentre in realtà si tratta di un documento che bisogna attuare e rispettare davvero. De Magistris ha sottolineato come spesso si parli di Costituzione per riempirsi la bocca, ma poi si fanno passi indietro o si ignorano le sue norme. Nel suo libro, invita a superare gli ostacoli e a contrastare gli abusi di potere per
Di Costituzione in tanti si riempiono la bocca. I fascisti che la vogliono cancellare perché è la casa di tutti ma non la loro, che dalla Carta sono banditi. Poi ci sono i traditori: i rappresentanti del potere politico e istituzionale che dal 1948, anno della sua promulgazione, a oggi, l’hanno calpestata, umiliata, violata. In definitiva, la nostra Costituzione è la più bella del mondo ma è anche la meno attuata. Perché prevede diritti per tutte le persone, la giustizia economica, sociale e ambientale, la pace, la solidarietà e la centralità della cultura. Nel volume si dimostra con i fatti come si mette in pratica la Carta dal basso, anche contro il potere costituito, le norme incostituzionali e la violenza dei potenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
