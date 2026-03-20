Referendum Luca Sommi | La Costituzione è nata dalla Resistenza e non deve essere cancellata dalla desistenza

Durante la maratona “La Costituzione è nostra” al Teatro Italia di Roma, il giornalista Luca Sommi ha affermato che la Costituzione è stata scritta dopo la Resistenza e non può essere eliminata con la diserzione. La sua frase si conclude con questa considerazione, sottolineando l’importanza di mantenere salda il patrimonio costituzionale. L’evento ha visto diverse persone partecipare e ascoltare le riflessioni di vari interventi.

“ La Costituzione nata dalla Resistenza e non deve essere cancellata dalla desistenza”. Con questa frase il giornalista Luca Sommi conclude il suo intervento alla maratona “La Costituzione è nostra”, al Teatro Italia di Roma. L’evento, organizzato nell’ambito della mobilitazione per il No al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo, vede Sommi ripercorrere con passione la genesi e il valore profondo della Carta costituzionale, opponendosi a qualsiasi modifica percepita come snaturante. Il giornalista parte da una citazione attribuita a Giuseppe Verdi, “Tornare al passato sarà un successo”, per introdurre il tema della fedeltà allo spirito dei padri costituenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Luca Sommi: “La Costituzione è nata dalla Resistenza e non deve essere cancellata dalla desistenza” Articoli correlati Perché riformare la giustizia oggi: dalla Costituzione nata contro l’ingerenza politica fascista alla necessità di garantire la terzietà psicologica e reale del giudicePerché riformare la giustizia oggi: dalla Costituzione nata contro l’ingerenza politica alla necessità di garantire la terzietà psicologica e reale... Contenuti e approfondimenti su Luca Sommi Discussioni sull' argomento Accordi e Disaccordi | Puntata 14 marzo 2026; Attaccano Gratteri per nascondere Bartolozzi. Segui Io non ci sto di Luca Sommi; A Locri un incontro sulla riforma della giustizia con il procuratore Gratteri che spiegherà le ragioni del No · LaC News24; Il guru dei sondaggi che spinge la rimonta era consigliere per il Pd. Marco Vichi e Luca Sommi ad Anghiari il 21 e il 24 marzo - facebook.com facebook