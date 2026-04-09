La Regione Sicilia ha annunciato un investimento di 6,8 milioni di euro destinato ai comuni per interventi sulla pulizia delle spiagge, servizi e bagnini. Il dipartimento regionale dell’Ambiente ha pubblicato due bandi rivolti a enti locali e gestori di riserve naturali, con l’obiettivo di sostenere le spese legate alle attività di manutenzione e alla creazione di strutture per i fruitori delle spiagge.

Il dipartimento regionale dell’Ambiente ha pubblicato due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserve nelle spese di pulizia e implementazione di strutture e servizi rivolti all’utenza. Un primo avviso riguarda il sostegno agli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree del demanio marittimo, ricadenti nei territori comunali e nelle aree protette; l’altro è rivolto alla valorizzazione e all’incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate. «Abbiamo destinato un milione all’avviso per la pulizia degli arenili demaniali – dice l’assessora regionale all’Ambiente, Giusi Savarino – altri 5 milioni di euro... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sicilia: pulizia spiagge, servizi e bagnini. Dalla Regione 6,8 milioni destinati ai comuni

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