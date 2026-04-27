Dalla quarta peggior sconfitta in trasferta dal 1994 al riscatto | l' Italposa torna da Castelfranco con il terzo pari di fila
L’Italposa Forlì conclude con un pareggio la trasferta a Castelfranco contro le Thunders. La squadra romagnola registra così il terzo risultato di parità consecutivo, mantenendo la posizione in classifica di secondo posto. La partita segna anche la quarta sconfitta in trasferta dal 1994, mentre il Pianoro ottiene una doppietta contro. La classifica rimane invariata, con Forlì raggiunta dal team di Pianoro.
Si chiude con un pareggio la trasferta dell’Italposa Forlì a Castelfranco, contro le Thunders. Un risultato che rappresenta il terzo pari consecutivo per le romagnole e che non produce scossoni in classifica: Forlì resta seconda, ma viene raggiunta dal Pianoro, protagonista della doppietta contro.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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