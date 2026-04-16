Assunta Scutto, atleta di judo, ha vissuto un periodo difficile in circa dieci mesi, segnato dalla perdita di tre incontri consecutivi. Recentemente, ha subito la sua quarta sconfitta di fila, un dato che solleva preoccupazioni sulla sua attuale forma sportiva. Dopo aver raggiunto un titolo mondiale, il suo rendimento in questa fase appare in calo, suscitando attenzione sul suo percorso futuro nel settore.

Se tre indizi fanno una prova, il quarto non può che accendere un forte campanello d’allarme per quanto riguarda la situazione di Assunta Scutto. La brutta sconfitta odierna contro l’azerbaigiana Shafag Hamidova conferma il periodo difficile della 24enne napoletana, protagonista in negativo della giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo a Tbilisi. Susy era infatti una delle favorite principali per il podio nella categoria fino a 48 kg, nonostante un tabellone piuttosto impegnativo a partire dai quarti di finale, ma la nostra portacolori ha perso direttamente il match d’esordio non concretizzando i vari attacchi portati e venendo sorpresa dall’unico vero affondo della sua avversaria, n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, il momento no di Assunta Scutto: dal titolo mondiale alla quarta sconfitta di fila in 10 mesi

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