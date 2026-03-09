Emma Villas Codyeco terzo ko di fila Trasferta a Ravenna da dimenticare
Emma Villas Codyeco subisce la terza sconfitta consecutiva nella trasferta contro Consar Ravenna. La partita si conclude con il punteggio di 3-1 in favore della squadra di casa, che si impone nei primi due set, mentre gli ospiti riescono a vincere il terzo, ma perdono il quarto al tie-break. I giocatori di Ravenna si distinguono con Dimitrov e Zlatanov, autori di 16 e 12 punti.
CONSAR RAVENNA 3 EMMA VILLAS COD. 1 (25-20; 25-16; 20-25; 26-24) RAVENNA: Dimitrov 16, Gottardo, Iurlano, Ciccolella, Canella 2, Bartolucci 10, Giacomini, Goi (L), Russo 9, Zlatanov 12, Bertoncello, Asoli (L), Valchinov 15. Allenatore Valentini EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca 9, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, Bragatto 7, Bini (L), Nelli 5, Compagnoni, Randazzo 17, Ceban 4, Baldini, Benavidez 11. Allenatore Pagliai RAVENNA – Non basta una discreta reazione alla Emma Villas per portare a casa punti da Ravenna. I biancorossoblù infatti dopo due set negativi reagiscono, vincono il terzo e si giocano punto a punto il quarto cedendo però ai vantaggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Volley serie A2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena archivia il ko con Pineto. Coach Petrella: "Il campionato è ancora tutto da giocare»C’è molto amaro in bocca in casa Emma Villas Codyeco Lupi Siena dopo il ko per 1-3 di domenica contro la Abba Pineto, che bissa il successo...
Leggi anche: Emma Villas . Codyeco Lupi: slitta la vittoria
Contenuti e approfondimenti su Emma Villas Codyeco
Temi più discussi: Emma Villas Codyeco Lupi Siena cede al tiebreak contro Taranto; Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Prisma La Cascina Taranto Serie A2 Credem Banca; Vollay, A2: la Consar batte Siena al Pala De André e conquista i play-off con quattro giornate di anticipo; L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena cade in casa contro Macerata.
Pallavolo A2M – Ravenna vuole riprendersi il terzo posto, Siena obbligata a far puntiIl Pala De Andrè ospiterà oggi, alle ore 18:00, la sfida tra Consar Ravenna ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena, valida per la 22ª giornata del campionato di A2 Credem Banca. Si tratta del decimo confro ... ivolleymagazine.it
Volley Serie A2 maschile. Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano. E’ la quinta sconfitta consecutivaEMMA VILLAS 0 FANO 3 (21-25; 21-25; 15-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, ... sport.quotidiano.net
BUON COMPLEANNO, JACK! Tanti auguri di buon compleanno allo scoutman della Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Giacomo Finisini! #emmavillascodyecolupisiena #SerieA2M #credembanca - facebook.com facebook