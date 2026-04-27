Dalla logistica all’energia come cambia la sicurezza nazionale

Negli ultimi anni, la sicurezza nazionale ha subito una trasformazione che coinvolge settori diversi come la logistica e l’energia. I conflitti moderni hanno portato a un’attenzione crescente sui rischi legati a queste aree, con interventi e misure che mirano a proteggere le infrastrutture critiche. La definizione di sicurezza si è quindi ampliata, includendo aspetti che prima erano considerati secondari o meno collegati alla difesa del paese.

L’evoluzione dei conflitti contemporanei ha progressivamente ampliato il concetto di sicurezza nazionale. In particolare, le recenti crisi hanno evidenziato come l’efficacia operativa di uno Stato non dipenda esclusivamente dalla capacità militare, ma anche dalla resilienza delle infrastrutture, dalla continuità delle forniture energetiche e dall’efficienza dei sistemi logistici. In questo quadro, trasporti strategici, sicurezza energetica ed infrastrutture critiche assumono un ruolo centrale nella pianificazione della difesa. Qui, la logistica, tradizionalmente considerata una funzione di supporto, acquisisce una dimensione strategica autonoma, incidendo direttamente sulla capacità operativa militare e sulla resilienza del sistema Paese.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dalla logistica all’energia, come cambia la sicurezza nazionale BELICE: Historia, Naturaleza y Secretos del Arrecife | Documental Notizie correlate Leggi anche: Fiere, Morelli: "Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale" La lista di Paesi resi off limits dalla crisi (allargata) in Medio Oriente. Turisti nell’incertezza: dalla sicurezza alla logisticaLa Farnesina avverte: a rischio di eventuali cancellazioni anche i voli anche per Maldive, India, Australia, Malesia, Seychelles e Vietnam. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla logistica all’energia, la sfida di Monti alla guida di Terna; Iran e caro energia, logistica sotto pressione: ecco come salvarsi dalla crisi; Dalle radici al futuro; Gandolfo cambia passo: piano da 80 milioni tra energia, rinnovabili e rete carburanti. Dalla logistica all’energia, come cambia la sicurezza nazionaleL’evoluzione dei conflitti contemporanei ha progressivamente ampliato il concetto di sicurezza nazionale. In particolare, le recenti crisi hanno evidenziato come l’efficacia operativa di uno Stato non ... formiche.net Dalla logistica all’energia, la sfida di Monti alla guida di TernaSotto la guida di Pasqualino Monti, Enav ha superato il miliardo di euro di ricavi, consolidando la sua posizione come il service provider più puntuale d’Europa. Ora la sfida passa in Terna, con l’obi ... milanofinanza.it La richiesta riguarda consulenti di arredo, addetti al retail, logistica e ristorazione - facebook.com facebook Nei grandi hub della logistica, una questione apparentemente minima, 15 minuti di straordinari, si è trasformata in una vertenza capace di incidere su migliaia di lavoratori. A Torino la Corte d’Appello ha stabilito che quel tempo, previsto dal contratto nazionale x.com